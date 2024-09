Solo per un miracolo e per il pronto intervento di cittadini, vigili del fuoco e forze dell’ordine non ci sono state vittime nel crollo di Forcella.

Tre persone sono rimate ferite a Napoli a causa del crollo del solaio di un’abitazione che si trova in vico Pace, nel centro della città.

Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione il cedimento sarebbe riconducibile all’esplosione di una bombola di gas o a una fuga di gas. A quanto si è appreso, nessuno dei tre feriti sarebbe in gravi condizioni. Nel nuovo video è possibile vedere come, immediatamente dopo lo scoppio della bombola, alcuni presenti si sono gettati tra le macerie per estrarre vivi i feriti.

“Uno straordinario esempio di generosità e coraggio – Queste le parole del deputato Francesco Emilio Borrelli che ha seguito in diretta le operazioni di salvataggio dei feriti -. Ora però è necessario procedere subito con le verifiche sulla stabilità degli edifici limitrofi e con i controlli sull’abitabilità di tanti sottoscala e rifugi di fortuna per evitare nuove tragedie”.

“La situazione a Forcella è complessa – sottolinea Antonio Raio presidente dei commercianti – riguardando non solo la criminalità, ma anche la gestione di immobili comunali occupati abusivamente, la presenza di extracomunitari irregolari e la prostituzione. Sono state fatte promesse da parte del Comune di Napoli e della Prefettura per un tavolo speciale su Forcella, ma è essenziale che queste si traducano in azioni concrete. Serve un approccio integrato che combini sicurezza, regolarizzazione degli immobili, inclusione sociale e supporto alle persone vulnerabili per migliorare la qualità della vita nel quartiere”.