Il maltempo ha messo in ginocchio tutta la provincia di Caserta. Situazione davvero critica a San Felice a Cancello dove un fiume di fango ha travolto autovetture in sosta e scooter.

In campo i vigili del fuoco dei distaccamenti di Marcianise e Caserta.

In pochi minuti la quantità d’acqua caduta è stata impressionante. La violenza dell’acqua ha trasformato strade in fiume e piazze in laghi. Una situazione difficile a San Felice a Cancello ed in particolar modo nelle frazioni Talanico e Cave: auto e motorini travolti dalla furia del fango arrivato fino al centro della città.

Il violento acquazzone che si è abbattuta sul Casertano fa registrare i primi danni.

A Caserta centro alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento. Problemi anche a Capua, in particolare nella frazione di Sant’Angelo in Formis, dove le caditoie non hanno retto: strade trasformante in veri e propri fiumi in piena.

Infine a Calvi Risorta, un palo della luce è crollato su una vettura in strada.

Nubifragi in provincia di Avellino, strade come torrenti

Strade come torrenti anche in diversi Comuni della provincia di Avellino, interessati nel tardo pomeriggio da nubifragi che hanno scaricato in poco tempo una grande quantità d’acqua.

Tra le situazioni più critiche quelle di Baiano, dove è stata completamente allagata la centrale via Libertà: acqua e fango sceso dalle montagne vicine hanno bloccato alcuni automobilisti nelle auto.

Allertati i vigili del fuoco e la Protezione civile che sono intervenuti per recuperare quanti sono rimasti intrappolati nelle vetture. Anche a Mugnano del Cardinale, a pochi chilometri da Baiano, la strada che attraversa il paese invasa da un fiume d’acqua impetuoso che, come si vede da alcuni video amatoriali pubblicati sul web, ha quasi trascinato le auto parcheggiate.

In particolare, l’esondazione di un torrente ha invaso la statale 7 bis, provocando ulteriori problemi alla viabilità nei comuni di Sirignano e Baiano.

I carabinieri della Compagnia di Baiano, insieme ai vigili del fuoco, personale della Protezione civile e dell’Anas, sono stati imegnati in numerosi interventi, specie sulla via Nazionale delle Puglie, in prossimità del casello autostradale di Baiano della A16 Napoli-Canosa, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati.

Il casello temporaneamente chiuso in entrata e uscita per consentire la rimozione di detriti.