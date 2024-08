“Le crudeltà sugli animali sono purtroppo in continuo aumento, così come l’ignoranza e la stupidità di molti soggetti che non si rendono neanche conto dei danni che possono arrecare anche a terze persone che li incrociano per strada”, fa sapere Borrelli.

In questo caso a scuotere il cavallo non c’è solo lo stolto cavaliere ma anche un codazzo di scooter che alimentano la sua paura. Una violenza vera e propria che gli stupidi scambiano per bravate, ma così non è”.