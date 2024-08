Quello delle bevande alcoliche è un mondo ampissimo, ricco di prodotti dalla storia affascinante nati dall’ingegno di menti creative e imprenditoriali che hanno saputo combinare tra loro gli ingredienti più diversi e incredibili per dar vita a prodotti unici e pregiati. La ricerca del miglior amaro in un contesto così ricco e variegato non è certo semplice, ma allo stesso tempo quando si parla di eccellenze è impossibile non pensare immediatamente a Fernet-Branca.

Con oltre un secolo e mezzo di tradizione alle spalle, questo amaro alle erbe aromatiche ha conquistato il palato di generazioni in tutto il mondo distinguendosi per il raggiungimento di uno straordinario equilibrio tra il suo gusto autentico e la visione innovativa che ha guidato l’azienda Fratelli Branca Distillerie nel corso degli anni.

Nato a Milano nel 1845 dall’ingegno di Bernardino Branca, Fernet-Branca è il risultato di una ricetta segreta tramandata di generazione in generazione all’interno della famiglia Branca.

Questa ricetta, custodita gelosamente dagli eredi dell’azienda, incorpora una miscela di 27 erbe aromatiche provenienti da tutto il mondo, che conferiscono al liquore il suo sapore unico e inconfondibile.

Con ingredienti come la camomilla, la mirra, la galanga, lo zafferano e il rabarbaro, Fernet-Branca offre un’esperienza gustativa complessa e appagante che continua a intrigare e deliziare i palati di milioni di persone in tutto il mondo.

Ciò che distingue veramente Fernet-Branca, ad ogni modo, è la sua capacità di mantenere intatta la sua identità autentica mentre si adatta ai cambiamenti dei gusti e delle tendenze del mercato.

Nel corso degli anni, l’azienda Fratelli Branca Distillerie ha saputo combinare in modo magistrale la maestria artigianale e l’innovazione per garantire che Fernet-Branca rimanesse rilevante e apprezzato anche nel mondo moderno.

Novare Serbando: è questo il motto aziendale che nel caso di questa realtà non rimane semplicemente uno slogan, ma si ritrova praticamente e concretamente in tutte le scelte di Fratelli Branca Distillerie.

Una delle chiavi del successo del Fernet-Branca nel corso degli anni, del resto, è stata proprio la sua versatilità.

Pur essendo amato per il suo gusto unico quando consumato da solo, il Fernet-Branca si presta anche perfettamente a una varietà di cocktail e miscelazioni creative.

Dai classici come l’Hanky Panky o il Fernet e Cola ai cocktail più elaborati, come il Fernet Cup N.1 o il BrancaMilano, fino a nuove rinfrescanti creazioni come il Branca Fizz, Fernet-Branca offre infinite possibilità per sperimentare e creare bevande uniche e memorabili.

Al di là del suo sapore distintivo e della sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, Fernet-Branca rimane al contempo anche ancorato alla sua tradizione e alla sua eredità familiare.

La famiglia Branca ha dimostrato un impegno costante nel preservare e proteggere la ricetta segreta di questo iconico amaro alle erbe, garantendo che il suo carattere unico e autentico rimanesse intatto per le generazioni a venire.

Con il suo carattere complesso e il suo sapore unico, Fernet-Branca è da decenni un’icona del gusto italiano che ha saputo conquistare il mondo grazie alla sua combinazione di tradizione e innovazione.

Con il suo gusto autentico e la sua visione innovativa, continua a essere amato e apprezzato da appassionati e intenditori di tutto il mondo, dimostrando che l’unicità e la qualità sono davvero senza tempo.