Tre persone salvate dai Carabinieri rimaste bloccate da un grosso incendio divampato in una palazzina di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Le fiamme, i cui motivi restano da accertare, sarebbero partite dalla cantina e hanno reso in pochissimo tempo irrespirabile l’aria, intrappolando le vittime ai piedi superiori.

I carabinieri e alcuni passanti hanno soccorso le tre persone che erano in casa, rimaste bloccate sul terrazzo: sono state fatte scendere utilizzando un muletto.

L’allarme nel primo pomeriggio di oggi, in via Passariello, in un edificio privato che al piano terra ospita una officina meccanica.

I primi a intervenire sono stati alcuni passanti che, insieme ai carabinieri, hanno soccorso le tre persone che si trovavano nello stabile e che, impossibilitate a uscire per via delle fiamme, sono rimaste bloccate sul terrazzo della palazzina.

Per farle scendere è stato utilizzato un muletto.

I vigili del fuoco stanno domando le fiamme.

La strada chiusa in via precauzionale e per consentire le operazioni di spegnimento.

Successivamente verranno effettuati sopralluoghi e controlli per accertare eventuali danni causati alla struttura dal fuoco.

Le tre persone sono rimaste intossicate ma le loro condizioni non destano preoccupazione, non risultano feriti.