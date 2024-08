In Italia si preferiscono i contanti ma mancano gli sportelli

La predilezione per il contante degli italiani non accenna a diminuire, nonostante i grandi gruppi bancari continuano a chiudere gli sportelli per tagliare i costi.

In molti casi diventa quindi necessario avvalersi dei servizi delle banche online, molto vantaggiose sotto diversi punti di vista.

L’Italia sempre ultima per pagamenti digitali

Per quanto riguarda i pagamenti digitali effettuati con metodi diversi dal contante, l’Italia si colloca in fondo alla classifica in Europa.

Le transazioni pro-capite online sono infatti meno di 200 in un anno, dietro anche alla Spagna, che arriva quasi a 300. I fattori che determinano questa differenza sono in parte determinati dalla carenza di infrastrutture, ma hanno anche radici culturali.

I pagamenti digitali sono comodi, veloci e sicuri, ma possono presentare delle difficoltà per chi non è avvezzo a districarsi con la tecnologia.

Per questo, ma anche per preservare la libertà di scelta dei singoli, sarebbe bene mantenere attivi tutti i metodi di pagamento.

Del resto, la predilezione per il contante degli italiani è confermata dalla continua crescita dei prelievi effettuati con il bancomat. Questi sono gli ultimi dati registrati da Unimpresa.

Sempre meno sportelli sul territorio

A dispetto delle esigenze dei cittadini, le banche continuano a chiudere sportelli, lasciando scoperte vastissime zone del territorio. La situazione è grave anche in Campania, dove ben 700.000 abitanti non hanno a disposizione sportelli bancari.

Si tratta di un grave problema, che non può essere risolto semplicemente con l’home banking, ma avrà probabilmente bisogno di un intervento legislativo, come quello sulla chiusura degli uffici postali.

Il 7% della popolazione in Italia vive in zone senza sportelli bancari. Il record lo detiene il Piemonte con il 13,8%.

Le banche online sono davvero vantaggiose?

A fronte della scomparsa degli sportelli fisici, diventa indispensabile approfittare dei servizi offerti dalle banche online.

In alcuni casi si tratta di banche fisiche che offrono anche il servizio online, mentre alcuni istituti sono nati e operano esclusivamente a distanza.

Alla comodità di avere sempre a disposizione la banca sullo smartphone (via app) e i suoi servizi si aggiungono le condizioni più vantaggiose, rese possibili dai costi inferiori.

Di conseguenza diventa più conveniente il conto corrente, e anche i conti deposito hanno condizioni migliori, specialmente per i nuovi clienti.

Nella maggior parte dei casi è poi possibile ottenere delle carte di pagamento come carte di credito o di debito o carte con iban gratuite, utili in diversi casi come gli acquisti online o per ricaricarle all’evenienza, senza attingere ai fondi diretti del conto.

Le garanzie e la sicurezza offerte dalle banche online sono le stesse di quelle delle banche fisiche, se si seguono le più elementari regole di prudenza.