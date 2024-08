Lusciano. Liceo Siani, Ciocio: “Confusione dall’ex sindaco Esposito”

Non si placano le polemiche sulla recente convenzione tra il Comune di Lusciano e la Provincia di Caserta per la sede cittadina destinata al Liceo Siani.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere comunale di maggioranza Filippo Ciocio.

“C’è una confusione totale da parte di molti che scrivono, compreso un ex responsabile di settore ed un ex sindaco sulla questione del liceo Siani di Lusciano”.

“L’accordo firmato con la preside nel 2020, solo per due anni, a seguito di una delibera di consiglio votata all’unanimità, era per una richiesta provvisoria da parte della dirigente scolastica, dovuta in parte al covid”.

“All’epoca era pure previsto che entro trenta giorni dovevano esserci le volture, ma evidentemente non sono mai avvenute, così come altre procedure previste”.

“In provincia non sapevano neanche che a Lusciano c’era un istituto scolastico superiore, quindi ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge n. 23/1996 andava fatta una convenzione tra comune e provincia, bisognava stabilire anche chi paga le bollette e la manutenzione. In allegati la legge (clicca qui per consultarla) ed i punti della delibera di consiglio del 2020 votata anche da me (clicca qui per consultarla)”.