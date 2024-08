Manovre salvavita, incontro formativo CRI sul litorale sud pontino

Prevenzione, formazione e informazione sulle manovre salvavita organizzato dalla Croce Rossa Italiana sul litorale sud pontino di Formia.

Ciò si è svolto questo pomeriggio a Gianola di Formia, sul ‘Lido del Golfo’ nelle spiaggie tra Scauri e Formia: un incontro informativo gratuito sul primo soccorso organizzato dalla Croce Rossa Italiana.

Un’occasione per sensibilizzare la popolazione su quanto sia importante conoscere e saper utilizzare le manovre salvavita, più che mai fondamentali nel periodo della stagione turistica.

A complimentarsi con gli organizzatori professionisti del settore, il Segretario Provinciale della Cgil di Caserta C.Vettone ed il presidente dell’Ordine degli infermieri di Caserta Dott. G.Mona, presenti sul litorale per le vacanze estive: “Un’iniziativa estremamente importante, portata avanti da questi volontari sensibili e vicini alle esigenze sicurezza e salvaguardia dei cittadini, presenti in ogni circostanza in cui è necessario il loro supporto”.

“Saper mettere in atto le manovre di primo soccorso è uno strumento fondamentale. Le cronache più volte ci hanno dimostrato come con davvero pochissimi gesti, possiamo risultare determinanti per salvare la vita di una persona”.

Molti sono stati i vacanzieri interessati all’evento. Altre iniziative saranno fatte nei prossimi giorni su tutto il litorale.