Minori forzano posto blocco e speronano gazzella Carabinieri

Sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, i due minori bloccati dai carabinieri dopo un tentativo di fuga bordo di una Smart Fortwo, nel piccolo centro di Vitulazio, nel casertano.

È accaduto nella tarda serata di ieri in via Rimembranza, quando i due giovanissimi, incuranti dell’alt imposto dalla pattuglia della locale stazione, hanno accelerato repentinamente proseguendo la loro folle corsa e mettendo in pericolo l’incolumità degli utenti della strada.

Il rocambolesco inseguimento, ingaggiato con i militari dell’Arma per le vie del centro cittadino, sembrava essere terminato nei pressi dell’incrocio tra via P. Lagnese e via Roma quando il conducente della city car ha arrestato la marcia dopo essersi reso contro di avere la strada sbarrata dall’auto dei carabinieri.

In maniera del tutto inaspettata, il sedicenne alla guida, mentre il capo equipaggio si stava avvicinando a piedi, ha repentinamente riavviato il motore accelerando bruscamente e, nel tentativo di riprendere la fuga, ha violentemente speronato il mezzo dei militari danneggiandolo vistosamente.

I due minori, subito bloccati, sono stati accompagnati in caserma dove, dopo le formalità di rito, il conducente, oltre ad essere deferito in stato di libertà, è stato sanzionato per guida senza patente.

Entrambi i ragazzi sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.