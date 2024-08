Mitsubishi Electric: iniziativa sociale a sostegno della Fondazione Falcone

Mitsubishi Electric, brand giapponese di fama internazionale che gode di grande blasone anche in Italia, ha sposato una causa sociale di grande valenza nel nostro Paese, sostenendo la Fondazione Falcone.

Come si può intuire dal nome, questa fondazione è dedicata al magistrato Giovanni Falcone, ucciso dalle organizzazioni mafiose nella nota strage di Capaci nel 1992; Fondazione Falcone è stata fondata nel capoluogo siciliano poco tempo dopo il compimento del terribile attentato terroristico-mafioso.

Mitsubishi Electric, un marchio leader a livello mondiale

Mitsubishi Electric è un marchio che ha davvero poco bisogno di presentazioni: l’azienda, fondata a Tokyo nel lontano 1921, si è subito imposta come una delle realtà più importanti a livello mondiale nel settore “tech”, rendendosi spesso protagonista di grandi innovazioni.

Oggi le produzioni di Mitsubishi Electric sono piuttosto variegate, con un particolare riguardo per i climatizzatori, è infatti sufficiente dare un’occhiata ad e-commerce del settore come www.emmebistore.com per rendersi conto di quanto numerose siano le sue proposte, e per i suoi pannelli fotovoltaici, articoli relativamente a cui l’azienda nipponica rientra tra i principali produttori al mondo.

Non è la prima volta, peraltro, che Mitsubishi Electric sceglie di attivarsi per delle cause sociali, ma andiamo a scoprire qual è il progetto sostenuto a favore della Fondazione Falcone e come si è articolato.

Fondazione Falcone e i suoi obiettivi

Come si può leggere nel sito Internet ufficiale dell’azienda, Mitsubishi Electric ha scelto di sostenere questa realtà sentendo come fortemente propri i valori della legalità e della giustizia, di cui Fondazione Falcone è un’accesa portavoce.

L’obiettivo della Fondazione Falcone è infatti quello di trasmettere una cultura antimafia in tutta la popolazione, con un particolare riguardo verso i più giovani, e nel corso della sua storia ha saputo contrastare la criminalità organizzata anche fornendo degli aiuti volti al perfezionamento della professionalità degli apparati investigativi e giudiziari.

È interessante sottolineare che nel 1996 la fondazione ha ottenuto il riconoscimento di ONG dall’ONU presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.

Il progetto Museo del Presente a Palermo

Fondazione Falcone è stata protagonista anche di un bellissimo progetto, quello in cui il brand Mitsubishi Electric è maggiormente coinvolto: essa ha infatti realizzato, a Palermo, il Museo del Presente, vero e proprio monumento alla legalità dedicato a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e a tutte le vittime della malavita organizzata.

Il Museo del Presente sorge nel pieno centro storico della cittadina palermitana, a Palazzo Jung, situato in Via Lincoln; un luogo assolutamente simbolico, questo, essendo molto vicino ai luoghi di nascita dei due magistrati.

Inaugurato il 23 maggio 2024, il Museo del Presente è il primo in Europa ad essere dedicato interamente alla lotta alle mafie.

Il duplice impegno di Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric, come detto, è stata coinvolta attivamente nella realizzazione di questo museo, e l’azienda ha fornito un duplice supporto: da un lato, infatti, ha effettuato una donazione a Fondazione Falcone, dall’altro si è occupata della climatizzazione del suddetto museo, necessaria per garantire il dovuto comfort ai visitatori.

Come la stessa azienda ha sottolineato sul proprio sito Internet ufficiale, nella realizzazione dell’impianto hanno giocato un ruolo cruciale le realtà partner presenti sul territorio.