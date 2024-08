Napoli Futsal, ritorni e conferme per il settore giovanile

Doppio annuncio in casa Napoli Futsal, Eduardo Glauber torna in terra partenopea come coordinatore tecnico del settore giovanile e dell’Academy. Marco Festa confermato allenatore dell’under 17.

Dopo un anno, Eduardo Glauber nuovamente in carica al Napoli Futsal. Brasiliano classe 1990, laureato in Scienze dello Sport all’Università di Sao Paulo, ha da sempre lavorato con i giovani.

Tante esperienze già alle spalle, in Brasile tra Sao Caetano e Corinthians, poi l’avventura al Barcellona, l’arrivo in Italia al Città di Asti, Napoli e poi nella passata stagione il ritorno in patria al Referencia Futebol Clube.

Apprezzato da tutto l’ambiente per la sua serietà e professionalità, la società ha voluto fortemente il suo ritorno.

Tutta l’emozione di Glauber: “Ovunque vado parlo sempre della mia storia con il Napoli. È un capitolo molto importante della mia vita, soprattutto a livello professionale. Ho vissuto il futsal a 360° durante la mia stagione partenopea, facevo un allenamento con i primi calci e un paio di ore dopo ero in panchina per una gara di serie A”.



“La città e i napoletani mi hanno accolto benissimo. Ho affrontato tutta la stagione senza poter stare vicino alla mia famiglia e l’affetto ricevuto vale più di una Champions League. Questa nuova opportunità rappresenta una grande occasione di crescita”.

Sempre con il Napoli nel cuore: “Anche se ci siamo separati i nostri cuori sono rimasti connessi. Ho seguito tutto ciò che è stato fatto e ho festeggiato ogni traguardo. Ho parlato spesso con Giovanni Occhino, ho chiesto sempre dei ragazzi, ci siamo scambiati idee e ho cercato di dare comunque il mio contributo. Il Napoli sta cercando di professionalizzare ancora di più tutto il settore giovanile e questo è un grande passo. Adesso bisogna avere pazienza e continuare a investire per raccogliere i frutti nel futuro”.

Nuova stagione, nuovi obiettivi: “Il primo è creare un’identità, poi alzare l’asticella agonistica, soprattutto dall’under 15 all’under 19. Vogliamo che tutti i nostri ragazzi scendano in campo con le idee chiare su cosa sia il futsal e su come si giochi. Ci vorrà tempo ma siamo pronti e carichi”.

Marco Festa per il terzo anno consecutivo è pronto a dare il suo contributo alla causa azzurra. Il tecnico partenopeo dopo aver trionfato in campionato al suo primo anno con l’under 17 provinciale, quest’anno ha bissato il successo con la vittoria della coppa Campania con l’under 17 regionale.

Tra vecchie certezze e nuovi arrivi, le parole di Festa: “Quest’anno, come la passata stagione, gran parte dello zoccolo duro si unirà all’under 19. Bisogna ripartire quasi da zero, qualcuno salirà dal gruppo under 15 mentre gli altri ragazzi si uniranno in seguito agli stage che prenderanno il via martedì 3 settembre alle ore 17.45 presso il Football Club Secondigliano”.

“Il nostro lavoro, oltre all’aspetto puramente sportivo, è quello di creare un posto accogliente per i ragazzi ed essere per loro un punto di riferimento. Come sempre l’obiettivo è migliorarsi e cercare di fare meglio dell’anno precedente”.