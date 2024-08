Playstation 5: le ultime notizie in casa Sony

Nonostante qui in Italia agosto sia un mese associato grosso modo alle vacanze, l’universo del gaming non si ferma, ed anzi si prepara a proporre tutte le migliori novità per questa ultima parte dell’anno.

La Sony probabilmente, in questo senso, è forse l’azienda che maggiormente è sul pezzo, e la sua creatura, la Playstation 5 continua ad annunciare novità di un certo livello, catalizzando l’attenzione globale.

Non è un caso quindi che sia ad oggi, la console probabilmente più amata, come raccontano anche i dati in giro per il mondo e questo anche per una politica improntata sull’innovazione continua ed una proposta sempre al passo con le esigenze di intrattenimento del pubblico.

Siti come Bytecno propongono console PlayStation 5, assieme a tutte le novità per quanto riguarda le nuove versioni oppure i nuovi titoli, a dimostrazione della filosofia della casa giapponese, sempre pronta ad offrire un’esperienza videoludica di altissimo livello.

I giochi PlayStation Plus Essantial di agosto

Sony ha recentemente svelato i nuovi giochi PlayStation Plus Essential per agosto 2024, con un’uscita prevista per martedì 6 agosto nella tarda mattinata italiana su PlayStation Store. Abbonati Essential, Extra e Premium possono prepararsi a scoprire la nuova lineup.

Questo mese offre una selezione interessante con “LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker“, “Five Nights at Freddy’s Security Breach” e “Ender Lilies Quietus of the Knights“.

Mentre “LEGO Star Wars” spicca come titolo di punta, “Five Nights at Freddy’s” con la sua atmosfera horror e “Ender Lilies” con la sua avventura avvincente meritano sicuramente attenzione.

Questi giochi saranno disponibili fino al primo lunedì di settembre.

Nel frattempo, c’è ancora tempo per riscattare i titoli di luglio: “Among Us”, “NHL 24” e “Borderlands 3” potranno essere scaricati fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 5 agosto. Un’ottima opportunità per arricchire la libreria di giochi con titoli di qualità.

Le date delle uscite di settembre

Con l’attenzione rivolta a settembre 2024, è il momento di pianificare gli appuntamenti per i nuovi giochi PlayStation Plus. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa riserva il prossimo mese.

I giochi PlayStation Plus Essential saranno annunciati mercoledì 28 agosto 2024 alle 17:30 e saranno disponibili per il download dalla mattinata di martedì 3 settembre 2024.

Per quanto riguarda i giochi PlayStation Plus Extra e Premium, le novità di settembre saranno svelate mercoledì 11 settembre 2024, sempre alle 17:30. L’arrivo effettivo nel catalogo è atteso per martedì 17 settembre 2024.

Ora che le date sono chiare, ci si può concentrare sulle attuali offerte di PlayStation Plus, che continuano a offrire una vasta gamma di giochi interessanti.

Avanti così, sempre pronti per le nuove avventure videoludiche!

È un’esclusiva PlayStation il videogioco più venduto in USA

Nella prima metà del 2024, il gioco più venduto negli USA è un’esclusiva PlayStation: “Helldivers 2“. Questo sparatutto targato Arrowhead Game Studios ha sorpreso tutti dominando la classifica, lasciandosi alle spalle anche un pesante avversario come “Call of Duty: Modern Warfare 3“. Quest’ultimo, nonostante il grande seguito, si è piazzato al secondo posto. Ma forse l’aspetto più inaspettato è il terzo posto conquistato da “Dragon’s Dogma 2”, che ha registrato vendite notevoli sul territorio americano.

La top 5 si completa con “MLB: The Show 24” e “Elden Ring“, quest’ultimo risalito dalla ventesima posizione grazie all’espansione “Shadow of the Erdtree”, che ha dato nuova vita al popolare soulslike di FromSoftware.

Nonostante “Helldivers 2” abbia perso oltre il 90% dei suoi giocatori iniziali su Steam, i suoi risultati sulle vendite confermano l’importanza dell’esclusiva PlayStation per Sony.

Considerando che “Call of Duty: Modern Warfare 3” ha dato il meglio di sé a fine 2023, superarlo con una nuova IP live service non è stato per niente facile.

Ma il successo di “Helldivers 2” dimostra quanto Sony riesca a innovare e sorprendere nel mondo dei videogiochi.