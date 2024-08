Poliziotto soccorre passeggeri del bus finito contro guardrail

Tragedia sull’A1: Giuseppe, poliziotto della Questura di Firenze, libero dal servizio, interviene in soccorso dei passeggeri del pullman scontratosi con il guardrail.

L’agente, vista la scena, non ha esitato ad intervenire: ha immediatamente azionato le frecce di emergenza, accostato il proprio veicolo, sul quale viaggiava in compagnia della moglie e della figlia minorenne mettendole in sicurezza e, senza pensarci due volte, si è avvicinato verso il pullman, in aiuto delle vittime rimaste coinvolte.

Lo scorso 4 agosto, intorno alle 17, l’Autostrada A1 è stata teatro di un brutto episodio che ha visto coinvolto un pullman con alcuni passeggeri a bordo. Secondo quanto emerso, il mezzo con a bordo diversi turisti di nazionalità cinese, nel tratto tra Monte San Savino e Arezzo, ha impattato contro un guardrail. Il pullman, per cause in corso di accertamento, si sarebbe inclinato di lato, finendo tranciato in due dal guardrail, provocando diversi feriti e un morto tra i turisti che viaggiavano in direzione Firenze. Proprio in quel momento a bordo della propria autovettura, sullo stresso tratto di autostrada in direzione Firenze, viaggiava Giuseppe, poliziotto della Questura fiorentina che, libero dal servizio, stava facendo ritorno proprio nel capoluogo toscano insieme alla propria famiglia. Giunto al km 360, all’altezza di Badia al Pino, l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato ha notato una nube di polvere/fumo e un autobus inclinato sul lato destro della carreggiata.

L’agente, vista la scena, non ha esitato ad intervenire: ha immediatamente azionato le frecce di emergenza, accostato il proprio veicolo, sul quale viaggiava in compagnia della moglie e della figlia minorenne mettendole in sicurezza e, senza pensarci due volte, si è avvicinato verso il pullman, in aiuto delle vittime rimaste coinvolte.