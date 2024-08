Roghi nel Casertano, Vigili Fuoco e mezzi aerei in azione

Tutte le squadre e i mezzi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta sono impegnati dalla tarda serata di ieri in vari interventi di soccorso per roghi di vegetazione sulle montagne di Bellona, Vitulazio e Camigliano, e sulla montagna di San Felice a Cancello.

Sul posto, oltre le squadre del Comando casertano, sono arrivate anche le squadre dei Comandi provinciali di Campobasso e Napoli.

Molti ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti con molte abitazioni salvate dal lavoro dei Vigili del Fuoco; per sopperire alla richiesta di interventi di soccorso, è stato richiamato anche il personale libero dal servizio.

A supporto delle squadre, dalle prime ore del mattino, si sono portati anche i mezzi aerei della flotta dei Vigili del Fuoco e mezzi aerei della direzione regionale Campania.

Gli interventi sono tuttora in atto.

Partenio in fiamme: Vigili Fuoco al lavoro fino alle 4 per domarle

È pesante il bilancio degli incendi che dalla tarda serata di ieri hanno devastato una vasta area boschiva del monte Partenio, tra Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo, in provincia di Avellino.

Il fronte principale del fuoco spento dalle otto squadre della Protezione Civile, coordinate da Claudia Campobasso, e da quelle dei vigili del fuoco che hanno lavorato ininterrottamente fino alle quattro di stamattina supportati anche da un elicottero.

Restano da spegnere alcuni roghi attivi in zone inaccessibili.

Le fiamme si erano sviluppate in una zona a ridosso della statale che conduce al santuario di Montevergine, a due chilometri da Mercogliano, e a poche decine di metri da un ristorante all’interno del quale c’erano soltanto i proprietari, e da alcune ville.

I vigili del fuoco hanno presidiato la zona evitando l’evacuazione dei residenti.

A Mercogliano invece alcune famiglie residenti in via Ammiraglio Bianco, a poche centinaia di metri dalle fiamme, per precauzione hanno lasciato momentaneamente le loro abitazioni.

Da stamattina sono riprese le operazioni che prevedono l’utilizzo di un elicottero. È stata una notte da incubo per gli abitanti di Mercogliano, ma non si contano danni alle persone.