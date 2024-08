La sicurezza di una giostra si è sganciata durante una festa patronale e un ragazzo sbalzato fuori.

Succede nella tarda serata di domenica a Capurso, in provincia di Bari.

Il ragazzo era accorso insieme agli amici nelle giostre allestite in occasione della festa patronale in onore della Madonna del Pozzo ed era salito su una della attrazione per un giro.

Poco dopo, il drammatico incidente che lo ha visto letteralmente sbalzato fuori da giostra facendo un volo di circa cinque metri.

Immediatamente soccorso dal personale sanitario presente in zona e poi dagli operatori sanitari del 118: poi trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Di Venere di Bari per le cure e gli accertamenti del caso.

Si temevano conseguenze gravi visto che nella caduta ha battuto la testa ed era sanguinante ma il giovane è rimasto sempre vigile e gli accertamenti successivi hanno stabilito che non ha riportato ferite gravi.

I carabinieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità.

Chiuse tutte le giostre nella serata di domenica mentre l’attrazione interessata sequestrata in attesa di verifiche.

Secondo una prima ipotesi, qualcosa non avrebbe funzionato nell’aggancio di sicurezza.

Quando la giostra si è azionata prendendo velocità, la chiusura si è sganciata e l’uomo è stato sbalzato.