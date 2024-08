Scontro fra ambulanza a sirene accese ed auto

Scontro con feriti a Firenze a un incrocio stamani, tra un’ambulanza e un’auto.

E’ successo tra viale Guidoni e via Torre degli Agli, nella zona di Novoli.

Secondo una ricostruzione il mezzo di soccorso procedeva con la sirena accesa su viale Guidoni, entrando in città, quando, per ragioni di accertare, c’è stato l’urto con una Toyota Yaris proveniente da via Torre degli Agli.

Feriti i conducenti dei due veicoli, mentre il paziente trasportato sull’ambulanza è stato preso da un altro mezzo di soccorso inviato sul posto e portato così in ospedale.

Il 118 ha portato al pronto soccorso un 28enne in codice rosso, una donna di 84 anni in codice giallo, una di 78 in codice verde così come una ragazza di 18 anni e un uomo di 55 anni. Sono stati portati al pronto soccorso di Careggi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale. La Asl ha inviato sul posto il personale della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per effettuare le operazioni di soccorso e i rilievi è stato istituito un restringimento di carreggiata ma non si sono registrati particolari criticità alla circolazione