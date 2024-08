Scuola, 500 presidi a rischio assunzione

Circa 250 mila supplenti, anche quest’anno, occuperanno le cattedre nell’ anno scolastico che tra meno di 15 giorni si appresta a ricominciare mentre per ben 519 nuovi presidi potrebbe saltare l’assunzione.

Si annuncia un inizio in salita per il nuovo anno scolastico; non trova pace, infatti, la vicenda relativa al concorso per diventare dirigenti scolastici che si è svolto nel 2017.

Alla vigilia di Ferragosto il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare la procedura relativa alla nomina dei vincitori del concorso: sono 519 a livello nazionale.

Il ministero dell’Istruzione, che da quanto si è appreso si costituirà in giudizio per chiedere l’annullamento del decreto, aveva pubblicato la graduatoria finale lo scorso 9 agosto, con l’obiettivo di assegnare i vincitori alle scuole vacanti già dall’1 settembre.

In sostanza il Tar del Lazio ha congelato l’imminente nomina dei futuri dirigenti scolastici che hanno partecipato al corso-concorso nazionale riservato che si è svolto nei mesi scorsi grazie ad un emendamento del Governo.

La sospensione resterà in vigore almeno fino al 5 settembre, giorno in cui è fissata la camera di consiglio.

Il concorso riservato per dirigenti scolastici, che si è concluso i primi di luglio, era stato previsto da una disposizione voluta dal Parlamento per mettere fine ai contenziosi in essere derivati dalla gestione del concorso ordinario del 2017.

SCUOLA, VANNINI (UIL): “CONCORSO PNRR SIAMO ALLE CAMBIALI POST-DATATE”

“Nonostante le numerose procedure esistenti per garantire la stabilizzazione del precariato nella scuola, molti posti resteranno vacanti e saranno assegnati a supplenti, alla faccia della tanto richiamata continuità. Questo sarà il risultato delle politiche adottate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito Valditara che, invece di assegnare tutti i posti, li accantona per un secondo concorso PNRR ancora non bandito e previsto per il prossimo autunno: siamo alle cambiali post datate”.

Lo afferma la segretaria regionale della Uil Scuola Rua Campania Roberta Vannini, per la quale “si tratta una decisione inaccettabile già fortemente criticata dalla nostra segreteria nazionale, in sede di confronto, poche settimane fa allorché la Uil Scuola aveva proposto di utilizzare tutte le graduatorie al momento vigenti, compresa quella degli idonei del concorso ordinario 2020 che attualmente non conoscono il loro destino, e rendere anche quella del concorso attuale ad esaurimento”.

“Come da sempre accade, invece – aggiunge la dirigente sindacale -, anche un momento bello come quello di un’immissione in ruolo è diventato un incubo per i tanti precari campani che non riescono a districarsi tra i molti canali di reclutamento: ci si perde tra tipi di concorso, percentuali e riserve. Una vera giungla”.

“Vi sono, ad esempio – prosegue Vannini -, docenti con punteggi altissimi che non compaiono tra i vincitori senza riuscire a capirne il motivo. Infatti, le prime graduatorie del concorso PNRR pubblicate in Campania comprendono solo i vincitori mentre sarebbe necessario un elenco degli idonei nonché una chiara determinazione di chi accede per merito, chi in quanto triennalista e chi in quanto in possesso di una riserva. E non è un caso che non sono in pochi i partecipanti che hanno già fatto o faranno nelle prossime ore richiesta di accesso agli atti e già si prospettano centinaia di ricorsi. Risultato? Confusione, grande delusione e molto malcontento”.

Per Roberta Vannini, “la soluzione sarebbe quella di incrementare le graduatorie dei concorsi PNRR nella stessa misura e con gli aspiranti che sarebbero rientrati per solo merito, ma che attualmente restano esclusi per applicazione delle quote di riserva e, ancora, si dovrebbero utilizzare tutti i posti disponibili, invece di “congelarli” per futuri concorsi di là da venire”.

“In questo modo – conclude – si darebbe risposta a tutti, sia a coloro che hanno maturato anni e anni di servizio, sia agli idonei del concorso 2020, sia a coloro che con merito hanno superato l’ultimo concorso”.