Scuola, Napoli in attesa delle graduatorie docenti per biennio 24/26

Napoli è l’unica città in Italia in attesa delle graduatorie docenti per il biennio 24/26.

Si stima, secondo gli organi competenti, che solo sul sostegno alle scuole superiori potrebbero essere in 11mila tra Napoli e provincia i docenti precari ancora in attesa di una chiamata per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il numero cresce vertiginosamente considerando tutte le classi di concorso, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, arriva a contare diverse decine di migliaia di insegnanti che vivono sospesi.

Ad oggi l’ufficio scolastico provinciale non ha ancora pubblicato le graduatorie valevoli per il biennio 24/26, Napoli è l’unica città italiana.

“Non riusciamo a comunicare con gli Enti pubblici in alcun modo da mesi, tutti tacciono”, raccontano alcuni docenti al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, chiedendo il suo intervento.

“Chiedo l’immediata pubblicazione delle graduatorie provinciali, i docenti napoletani sono gli unici in Italia a non conoscere il proprio destino a pochi giorni dalla riapertura dell’anno scolastico, è vergognoso”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

“Decine di migliaia di docenti precari in balia di loro stessi è una condizione inaccettabile e paradossale. Gli uffici competenti svolgano il loro lavoro e consentano ai docenti e le loro famiglie di potersi organizzare e scegliere la propria destinazione professionale”.