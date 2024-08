Forzano ingresso della banca: scoperti, fuggono a mani vuote

Colpo mancato in banca grazie all’intervento dei Carabinieri. E’ accaduto in quel di Vitulazio, nel Casertano.

La richiesta di intervento inoltrata poco dopo le 05.00 di questa mattina dal personale addetto alla vigilanza remota della filiale BPER Banca di Vitulazio, nel casertano, alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Capua ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente e sventare il furto mettendo in fuga i ladri.

Attraverso il numero di emergenza “112” l’operatore ha riferito ai carabinieri che presso la filiale dell’Istituto di Credito era in corso un tentativo di intrusione da parte di ignoti.

La pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, già in circuito per un servizio di controllo del territorio, è giunta in pochi minuti presso la sede segnalata.

I malviventi che nel frattempo erano entrati all’interno dei locali forzando la porta di emergenza e mandando in frantumi il vetro blindato, accortisi del sopraggiungere della gazzella dei carabinieri, hanno desistito dal loro intento scappando a folle velocità a bordo di una Alfa Romeo 147.

L’immediato inseguimento, ingaggiato con i militari, è terminato dopo alcuni chilometri quando i fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti eseguiti in quel frangente hanno consentito di scoprire che l’autovettura utilizzata dai malviventi risultava oggetto di furto denunciato lo scorso 14 agosto presso la Stazione carabinieri di Vitulazio.

Nel corso del successivo sopralluogo, effettuato dai carabinieri presso la filiale, è risultato che i malviventi, prima di scappare, erano riusciti a mettere a soqquadro scaffali e scrivanie a forzare una cassa automatica ivi presente, senza però asportare denaro.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Capua, volti all’identificazione dei malviventi.