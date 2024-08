Teggiano ha la sua Principessa Costanza e il Principe Antonello Sanseverino

Ci sarà l’Assalto al Castello? Chi interpreterà la Principessa Costanza e il Principe Antonello Sanseverino?”: sono gli interrogativi più ricorrenti che in queste ore vengono riproposti -anche attraverso i social- alla Pro Loco Teggiano, e che evidenziano la grande attenzione e la genuina curiosità dei tanti appassionati de “Alla Tavola della Principessa Costanza”.

La kermesse regina dell’estate Campana ogni anno, l’11, 12 e 13 agosto, attira a Teggiano decine di migliaia di visitatori, molti dei quali sono già in fibrillazione in attesa di raggiungere la Città d’Arte del Vallo di Diano da ogni parte d’Italia e non solo.

Nel 1480 Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, sposò Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino. Dopo le nozze, i Principi si recarono in visita a Diano (l’odierna Teggiano), dove per l’occasione l’intero feudo organizzò grandiosi festeggiamenti in loro onore, riproposti ogni estate dalla Festa Medievale per eccellenza organizzata dalla Pro Loco Teggiano.

L’evento è ormai alle porte e il presidente Biagio Matera è pronto a rivelare qualche dettaglio in più su questa 29^ edizione, a partire proprio dalla conferma più attesa: l’Assalto al Castello ci sarà.

“Certo che ci sarà, a furor di popolo: è uno spettacolo nello spettacolo –sottolinea Matera– e tutti lo aspettano, per cui non potevamo deludere il nostro pubblico. All’una di notte circa, in tutte e tre le serate, proporremo questo evento nell’evento che richiede una organizzazione molto impegnativa. Saranno tanti i protagonisti e i figuranti che si muoveranno fuori e dentro le mura del Castello Macchiaroli, mettendo in scena emozionanti avvenimenti ispirati alla Congiura dei Baroni e alla storia dei Sanseverino. La grandiosa scenografia, corredata con luci e fuochi d’artificio, rappresenta uno dei momenti più apprezzati della nostra manifestazione”.

Il 31 luglio, intanto, sono scaduti i termini per presentare la richiesta di partecipazione al Corteo Storico della Kermesse.

Le domande pervenute alla Pro Loco Teggiano sono state tantissime, e quindi anche quest’anno è assicurata la presenza di centinaia di figuranti tra nobili, popolani e artisti.

A questo proposito, è il momento di svelare un altro tassello molto importante della kermesse, e cioè chi rivestirà i ruoli molto impegnativi della Principessa Costanza e del Principe Antonello Sanseverino: anche in questo caso si tratta di una conferma «a furor di popolo»: “Squadra che vince non si cambia, e quindi come l’anno scorso -spiega il presidente della Pro Loco Teggiano- la Principessa Costanza sarà interpretata da Greta De Paola, mentre Vincenzo La Maida sarà il Principe Sanseverino. Entrambi dal 2019 -interruzione pandemica a parte- hanno saputo rappresentare in maniera eccellente i loro personaggi, e sono stati sempre applauditissimi dal pubblico: quindi sicuramente anche quest’anno sapranno portare avanti nel migliore dei modi il loro ruolo”.

La spettacolare macchina del tempo, capace di riportare indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi, sta dunque per riattivarsi.

Percorrendo le antiche stradine di Teggiano si resterà rapiti ed ammirati dalle fedeli ricostruzioni di ambientazioni e vecchi mestieri che faranno da contorno al centro storico cittadino, uno scrigno d’arte che per tre giorni offrirà a migliaia di visitatori tutti i suoi preziosi gioielli.

Una atmosfera davvero unica quella che si respirerà dall’11 al 13 agosto a Teggiano tra Chiese (ben 13), Antichi Palazzi, Musei e Opere d’Arte. E poi il Corteo Storico con oltre 500 figuranti, Sbandieratori e Trombonieri, musiche antiche di Menestrelli e Musici, Saltimbanchi e Giocolieri.

E ancora il Banco di Cambio con gli antichi Coronati, Ducati, Tarì e Tornesi, e le Taverne con le gustosissime pietanze medievali.