Un video girato dai passanti che mostra un turista, pare di lingua tedesca, mentre sniffa, fiuta cocaina, seduto sulla scalinata del Teatro Signorelli di Cortona (Arezzo) è diventato virale nelle chat e suscita la reazione sui social del sindaco Luciano Meoni.

Cortona, una delle più belle città d’arte del Centro Italia, in questo periodo è invasa dai turisti.

L’episodio, nella piazza centrale, risalirebbe alla mezzanotte scorsa.

Lo stesso tizio, visibilmente alterato, avrebbe iniziato a chiedere monete alle persone sedute ai tavolini dei bar in piazza, poi si è diretto verso la scalinata del teatro e ha fatto uso della cocaina davanti a tante famiglie di altri vacanzieri con bambini.

Armeggia per pochi secondi poi si inchina con la faccia sullo scalino tenendo in mano un foglietto, un gesto che ripete per due volte. Poi finisce raccogliendo l’ultima polvere dallo scalino con un dito e portandosela alla bocca.

Il video dell’accaduto in pochissimo tempo ha fatto il giro della rete, suscitando una forte reazione da parte dei cittadini di Cortona.

Lo stesso sindaco Meoni ha duramente condannato l’episodio ed ha espresso la sua preoccupazione chiedendo un intervento urgente per contrastare l’abuso di droga e lo spaccio.

“Un video scandaloso, di un personaggio che va identificato – afferma il sindaco indignato – Cortona è buon vivere, cultura, arte, cucina, è inammissibile che l’immagine della città venga infangata così”.

“E’ tempo di bonificarla da spettacoli del genere. Chiedo alle istituzioni, visto che tutti parlano di giri di spaccio, un massiccio intervento delle forze dell’ordine”.

“Accertamenti per chiarire l’accaduto sono già in corso e non è escluso un tempestivo giro di vite su tutto il territorio della Val di Chiana”.