Virtus Aversa, al via la preparazione

La Virtus Aversa targata Evolution Green ha ufficialmente iniziato la preparazione atletica in vista della nuova stagione, con un programma intenso che ha coinvolto gli atleti in diverse attività fisiche per costruire una base solida sia fisicamente che mentalmente.

Il primo giorno di allenamenti si è svolto tra le strutture dell’Acquadream di Succivo, la palestra Gora Wellness di Cesa e l’area dedicata alla sabbia e al beach volley presso il centro commerciale Jambo.

La giornata è iniziata con una sessione in piscina, dove gli atleti hanno lavorato sulla resistenza e il recupero muscolare sotto la guida esperta del preparatore atletico Paolo Della Volpe e del fisioterapista Giuseppe Menale.

Successivamente, il team si è spostato nella palestra Gora per un’intensa sessione di pesi, fondamentale per aumentare la forza fisica e la potenza.

Infine, la squadra ha completato il circuito di allenamento sulla sabbia, un esercizio chiave per migliorare l’equilibrio e la stabilità, elementi essenziali per affrontare al meglio la stagione.

L’intero programma è stato supervisionato dagli allenatori Giacomo Tomasello, Stefano Beltrame e Ignazio Nappa, che hanno seguito con attenzione ogni fase dell’allenamento, apportando indicazioni tecniche e motivando i ragazzi a dare il massimo.

Il presidente del club, Sergio Di Meo, ha sottolineato che “quest’anno ci aspettano grandi sfide, ma sono certo che con l’impegno e la dedizione di tutti, potremo raggiungere risultati importanti. Vorrei che i ragazzi possano divertirsi in campo, perché solo così possiamo dare il meglio. Il divertimento e la passione saranno la nostra forza. Questo è l’inizio di un percorso importante. Oltre al lavoro fisico, è fondamentale che ognuno si senta parte integrante di questa squadra. La forza del gruppo sarà la nostra arma principale. Uniti possiamo superare qualsiasi ostacolo”.

E quindi un messaggio diretto a Rossini e compagni: “Credo fortemente in tutti voi e nelle vostre capacità. La Virtus Aversa ha una grande storia e sono certo che insieme scriveremo nuove pagine di successo. L’obiettivo non è solo vincere, ma crescere insieme come squadra e come uomini”.