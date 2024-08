Volley Napoli, tutto pronto per la nuova stagione

Il Volley Napoli si prepara a vivere una nuova stagione di crescita e di prospettiva, mantenendo l’impegno con la prima squadra in Serie C e continuando ad operare con lungimiranza sul settore giovanile.

Il club azzurro guarda all’anno che si appresta ad iniziare con la solita ambizione e con un focus maggiore sui giovani talenti del vivaio.

La Presidente Maria Schettini si è detta in merito a questo particolare estremamente soddisfatta. «Abbiamo deciso di mantenere l’impegno in Serie C e di farlo con una rosa composta in parte da ragazze provenienti dal settore giovanile. Il nostro obiettivo è la crescita delle nostre ragazze e favorire in questo modo la crescita generale del movimento pallavolistico campano. Vogliamo coltivare i talenti delle giovani atlete e dar loro un’opportunità importante nello scenario della Serie C».

Al fianco del club quest’anno anche il main sponsor ADJ, da anni a supporto della missione della società partenopea.

La ripresa della attività

A partire da lunedì 2 settembre la prima squadra dell’ADJ Volley Napoli riprenderà gli allenamenti, iniziando dai test fisici a cura del preparatore atletico Fulvio De Maria.

In una seconda fase inizierà la preparazione al campo con mister Mariano Catelli, confermato dalla società alla guida della Serie C.

Al fianco del tecnico azzurro nel corso di tutto il campionato, ci sarà il secondo allenatore Alfonso Vecchione, che aiuterà mister Catelli in questa sfida. Una sfida stimolante per i due allenatori, fiduciosi nel potenziale delle ragazze a loro affidate per questa stagione.

Mister Catelli ringrazia la società

«In primis voglio ringraziare la società per avermi confermato alla guida della prima squadra. Questo anno siamo molto fieri di avere una squadra formata per la maggior parte da ragazze provenienti dal settore giovanile. L’altra parte è formata da ragazze con una giusta esperienza, che aiuteranno le loro compagne nel processo di crescita», queste le parole dell’allenatore.

Un giusto mix per cercare di trovare la chiave vincente in ottica classifica. «Sono davvero fiero di allenare questa squadra composta da tutte ragazze che amano allenarsi per migliorare. Siamo tutti entusiasti del gruppo che si è formato e non vediamo l’ora di entrare in palestra».

«A partire da lunedì, dopo un primo incontro già svolto tra squadre e staff, entreremo in palestra per un primo periodo di preparazione atletica. Successivamente inizieremo il nostro percorso tecnico/tattico cercando di arrivare alla prima di campionato più pronte possibili».

«Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare al massimo in settimana, cercando di migliorarci costantemente. Solo così saremo sicuri di divertirci e poi chissà...» Conclude così mister Mariano Catelli.