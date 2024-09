15enne minaccia vigilantes di un supermercato con una pistola

All’ingresso di un supermercato a Novoli, avrebbe improvvisamente tirato fuori una pistola da sotto la maglia e minacciato l’addetto alla sicurezza del centro commerciale.

L’episodio, avvenuto intorno alle 17.30 di ieri, avrebbe visto come protagonista un 15enne di origine straniera che, senza apparente motivo, avrebbe agito impugnando una arma, scoperta poi essere un giocattolo.

Di quest’ultimo particolare se ne sarebbe presumibilmente accorto per primo proprio il vigilantes che dopo aver intimato al ragazzo di consegnare la pistola, sarebbe riuscito a farlo allontanare in strada e, alla fine, anche a disarmarlo.

La Polizia di Stato ha messo un punto definitivo alla vicenda: la riproduzione (che ad occhi non esperti sarebbe potuta essere scambiata anche per una pistola vera) è stata sequestrata, mentre il giovane è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per minacce aggravate nonché per il porto ingiustificato dell’oggetto.

Gli agenti delle volanti lo hanno infine affidato ad una struttura per minori della Toscana.

Sempre a proposito di minori, ieri sera, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio – concentrato soprattutto tra le Cascine e San Jacopino – la Polizia di Stato ha sorpreso due 17enni con addosso diversi grammi di hashish nascosti in pacchetti di sigarette.

Poco prima delle 22.00 i giovani avrebbero richiamato l’attenzione di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Toscana per le strade del quartiere di Novoli.

Alla vista della macchina della polizia, avrebbero infatti allungato improvvisamente il passo.

Una volta fermati, dal pacchetto di sigarette che uno di loro aveva in tasca sono saltati fuori quasi 30 grammi di hashish.

Nel frattempo l’altro 17enne avrebbe fatto cadere a terra un secondo pacchetto con all’interno una 20ina di grammi della medesima sostanza.

La droga finita sottosequestro, mentre al momento nei confronti dei minori scattata una denuncia per illecita detenzione di sostanza stupefacente.