Accoltella i genitori durante una lite: poi tenta il suicidio

Un giovane di 23 anni ha ferito a coltellate in casa i genitori e poi ha tentato il suicidio ferendosi alla gola.

E’ accaduto nel pomeriggio – poco prima delle 15 – a Gagliole, piccolo comune nel Maceratese.

LA VICENDA

Una serie di coltellate all’addome e al torace del padre, un ex carabiniere. Poi la violenza sulla madre. Infine il tentativo di togliersi la vita.

La mano armano del figlio 19enne che durante una violenta lite, ha accoltellato i genitori.

Il padre portato in elisoccorso

La donna 60enne è stata portata in ospedale a Camerino e non sarebbe in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del 23enne, per le ferite alla trachea, e del padre 65enne per lesioni da taglio a torace e addome: è in sala operatoria a Torrette di Ancona in prognosi riservata.

Il tentato suicidio

Il giovane, che ha poi tentato di togliersi la vita, è stato portato prima all’ospedale di Macerata e poi a Torrette.

Nel tentativo di suicidarsi, sempre con un coltello, il ragazzo si è lesionato la trachea.

LE INDAGINI

Sul posto le indagini sono condotte dalla Compagnia carabinieri di Camerino e dal Reparto operativo di Macerata che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e il movente.