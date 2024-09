“L’aeroporto di Capodichino è, ormai, ‘saturo’ per il grande aumento di traffico e per il notevole impatto sulla città in termini di rumorosità e di possibili rischi per la incolumità dei cittadini. Di fronte ad una situazione divenuta emergenziale, Regione, Comune, Enac e Gesac non possono più voltarsi dall’altra parte e l’Amministratore della Gesac non può parlare di Aeroporto Intercontinentale”.

E’ quanto afferma il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi,

“L’intenso traffico passeggeri che si registra nell’aeroporto di Capodichino mette a rischio anche i lavoratori per i turni massacranti e per l’impossibilità di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro”.

“Ed, infatti, si assiste ad una fuga dei lavoratori dallo scalo aeroportuale. Urge un intervento dei soggetti coinvolti per garantire la sicurezza sul lavoro – aggiunge Ronghi -, per il quale “Napoli e la Campania necessitano di un vero sistema aeroportuale, per soddisfare una domanda turistica sempre più intensa ed elevata, che si articoli sugli scali di Capodichino, di Salerno e di Grazzanise”.

“Su questi temi – conclude Ronghi – ‘Sud Protagonista” terrà una conferenza stampa lunedì 23 settembre alle ore 11 in Piazza Municipio a Napoli, davanti a Palazzo San Giacomo, alla quale invitiamo i sindacati operanti all’aeroporto di Capodichino a partecipare”.