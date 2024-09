Alluvione Emilia Romagna, i residenti: “l’acqua è salita tre metri in 45 minuti”

“Questa è casa mia, o meglio quella che era casa mia. Questo è il balcone del pianoterra, e sotto ci sono tre metri d’acqua”.

Comincia così il video di un residente di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, nella frazione di Idice, che dopo aver passato la notte “da sfollato” dopo le esondazioni dei fiumi a causa delle forti piogge degli ultimi due giorni, questa mattina è tornato nella sua abitazione, che si trova tra via del Fiume e via Ca’ Bassa, a poche decine di metri dalla via Emilia e a fianco dell’argine del fiume Idice.

Nelle immagini, circolate su whatsapp all’interno dei gruppi cittadini, si vede la ripresa da un balcone da cui si vede sotto una distesa d’acqua. “L’unica cosa confortevole è che siamo riusciti a salvare il pianoterra”, prosegue il residente nel video, che parla di “tristezza” e che, prosegue, nonostante i danni evidenti che hanno riguardato cantine e garage, “il problema non sono neanche i soldi, ma quando torneremo dentro”.

La situazione, racconta alla ‘Dire’ il residente, è degenerata nella notte all’improvviso in pochissimo tempo. Non c’erano le avvisaglie di un vero e proprio disastro, e invece… “Ho visto che la corrente del fiume era tre metri più bassa rispetto all’argine del nostro lato che è più alto di quello del lato opposto”.

Argine tra l’altro “perfettamente intatto” in quel momento, per cui gli abitanti erano “relativamente tranquilli”.

Poi di colpo, un rumore “forte di acqua che veniva lungo la strada e in tre quarti d’ora ce la siamo trovata alta tre metri”.

Alluvione Emilia Romagna, elicotteri forze armate per soccorrere cittadini

Elicotteri dell’Esercito e dell’Aeronautica militare sono intervenuti nelle aree colpite dal maltempo per soccorrere i cittadini e trasportarli nelle zone sicure. Lo ha annunciato Guido Crosetto.

Il ministro della Difesa “segue con attenzione e ha disposto massimo supporto alla Protezione Civile con mezzi e personale delle forze armate in aiuto alla collettività”. “Anche questo è la Difesa – scrive su X -, sempre al servizio della popolazione”.

Operazione di salvataggio a Bagnacavallo loc. Traversara

Soccorsi con l’elicottero nell’area di Traversara, frazione di Bagnacavallo

Interventi per prosciugamenti aree allagate a Rimini zona Bellariva

Situazione più critica nel territorio della provincia di Ravenna, dove sono in azione anche due elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in casa dall’innalzamento del livello dell’acqua causato dall’esondazione del torrente Senio a Cotignola e del Lamone a Bagnacavallo in località Traversara.

A Casola Valsenio interventi in atto per diverse frane che hanno ostruito strade di collegamento.

Nella provincia di Forlì Cesena i soccorritori acquatici del Corpo nazionale hanno operato in via Zignola, a Forlì, per evacuare 14 persone, di cui 7 disabili in una residenza sanitaria, ed un centinaio di animali minacciati dall’acqua.

Sempre a Forlì, nel quartiere di San Benedetto, in via Pelacano e in via Isonzo le squadre stanno operando per assistenza a persone in difficoltà per allagamenti e per il soccorso ad automobilisti in panne.

Soccorsi di stanotte in via Zignola a Forlì