Anziano esce di casa e vaga in bicicletta: trovato dai Carabinieri

Anziano di Casalpusterlengo raggiunge in bicicletta Piacenza e vaga per la città fino a quando i carabinieri lo vedono e lo soccorrono.

È successo la scorsa notte intorno alle 2.30 in via Manfredi a Piacenza, dove il 75enne è stato notato da una pattuglia della radiomobile mentre in sella alla sua bici zigzagava per la via e per due volte aveva girato attorno alla rotatoria.

LA VICENDA