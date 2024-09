Armato di mazza da baseball minaccia madre, sorella e 118

É armato di mazza da baseball e sta terrorizzando madre e sorella. Non contento ha anche minacciato di morte il personale del 118, che era arrivato per assistere le vittime, non permettendogli di entrare nell’appartamento.

E’ notte e la gazzella del nucleo radiomobile di Napoli – allertato dal 112 – raggiunge l’abitazione nel quartiere Pendino. I militari trovano l’uomo, 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine, con la mazza da baseball ancora tra le mani e le minacce continuano.

Il 47enne viene bloccato, disarmato e arrestato.

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e di violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio.

Le vittime vengono ascoltate così da ricostruire una lunga storia di violenze e vessazioni che l’uomo da tempo metteva in atto quotidianamente per ottenere denaro con lo scopo di acquistare droga.

L’arrestato è stato trasferito in carcere.

Aggredisce la ex e il nuovo compagno con una mazza

Un 34enne di Maglie, in provincia di Lecce, è finito agli arresti domiciliari per avere aggredito, con una mazza da baseball, il nuovo compagno della sua ex fidanzata che, nella stesso occasione, ha schiaffeggiato più volte.

Ad arrestarlo è stata la polizia con le accuse di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, rapina e danneggiamento.

All’arrestato è stato applicato il braccialetto elettronico.

Secondo quanto accertato dalle indagini della polizia, partite dopo la denuncia della coppia aggredita, il 34enne lo scorso 12 agosto ha fatto irruzione in casa della ex armato con una mazza da baseball con cui ha colpito il nuovo compagno della donna e alcuni oggetti distruggendoli.

Quando la vittima è rimasta a terra sanguinante si è avvicinato alla ex schiaffeggiandola più volte.

A quel punto la donna si è rifugiata in camera da letto, chiudendo la porta a chiave.

Ma l’aggressore le ha intimato di uscire per accompagnare il fidanzato in ospedale, conscio della gravità delle ferite che lui stesso gli aveva procurato.

La donna è quindi riuscita a portare il suo nuovo compagno al pronto soccorso per farlo medicare.

Rimasto solo in casa, il 34enne si è appropriato di 120 euro trovati sul tavolo ed è fuggito.