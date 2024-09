Atti osceni fuori ad un liceo: incastrato da un video

Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno denunciato un catanese di 49 anni per atti osceni compiuti davanti ad un Liceo catanese.

L’uomo ha parchaggiato la sua auto proprio davanti all’aula dell’istituto scolastico per poi dare sfoggio alle sue oscenità.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati gli stessi studenti che hanno chiesto l’intervento della Polizia.

Poco prima dell’arrivo della volante, l’uomo si è dileguato, facendo perdere le sue tracce, ma ad incastrarlo è stato un video, registrato da alcuni studenti con lo smartphone e immediatamente dato ai poliziotti in modo da poterlo individuare.

Grazie alle visione delle immagini, gli agenti della squadra Volanti sono riusciti a identificarlo e sono andati a prelevarlo direttamente in casa per poi condurlo negli uffici della Polizia di Stato dove è stato denunciato per atti osceni commessi in luogo pubblico.

Adesso, grazie alla collaborazione del Dirigente scolastico e degli studenti, il 49enne dovrà rispondere del reato commesso di fronte all’Autorità Giudiziaria.

Si denuda al parco davanti a polizia, passanti e minori

Permesso di soggiorno revocato per atti osceni in luogo pubblico. E’ successo a un cittadino del marocco 32enne con vari precedenti penali, fermato al Parco delle Religioni di Bolzano da una pattuglia della polizia.

I poliziotti stano controllando di tre persone che – informa la questura – stavano bevendo alcolici e infastidivano i passanti.

Uno di questi in palese stato di alterazione per il consumo di sostanze alcooliche, per asseriti bisogni fisiologici si è calato i pantaloni e “in modo provocatorio e con fare di sfida” ha mostrato i genitali ai poliziotti incurante della presenza di bambini e genitori.

L’uomo è stato immediatamente bloccato ed accompagnato in Questura, dove è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato alla Procura per atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a Pubblico Ufficiale e ricettazione dal momento che le birre che stava consumando sono risultate essere provento di un furto commesso in mattinata presso il supermercato Eurospar di via Claudia Augusta.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha disposto la revoca del Permesso di Soggiorno ed ha emesso un contestuale Decreto di Espulsione con Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.