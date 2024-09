Non solo attraversa un’area pedonale ma dopo aver investito e divelto un cestino per i rifiuti, va via come se nulla fosse. È accaduto l’altra sera in Via Chiaia, Napoli.

È stato un cittadino a documentare la scena e ad inviare il video dell’accaduto al deputato e dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo inviato il filmato alla Polizia Municipale do Napoli chiedendo che il cialtrone di turno venga quanto meno sanzionato ed invitato a ripagare i danni”, commenta Borrelli assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli.

“Qui ognuno fa quel che meglio crede – prosegue Borrelli-. Le regole, il codice della strada, le leggi, per tanti sembra solo essere un avvertimento, come le scritte sui pacchetti di sigarette, e si agisce secondo le proprie regole, balorde, pericolose ed egoiste”.

“Si danneggia il patrimonio pubblico, si mette a rischio l’incolumità delle altre persone, si mette in discussione l’immagine stessa della città”.

“Si smetta di dire che queste problematiche sono di poco conto. Ricordiamo che è proprio dalle ‘piccole cose’, i piccoli traffici ed abusi, che ha avuto origine la camorra e da esse ne trae ancora forza. Combattere le inciviltà quotidiane vuol dire creare le basi per contrastare il sistema illegale più grande.”