“È inammissibile che un personaggio politico come l’ex assessore Elena Caterina si aggira negli uffici comunali, cercando di far passare la nuova amministrazione per quella che non sa fare e per quello che noi stiamo facendo è solo frutto del suo operato”. E’ quanto dichiara Olga Diana, assessore al Comune di Aversa con delega all’Ambiente e all’Igiene Urbana.

“Problematiche che abbiamo ereditato come le caditoie, mai state fatte in cinque anni”, rimarca la Diana. Concludendo sulla Caterino: “È inammissibile che un personaggio politico non aggiorni la propria pagina politica quando perde o cambia carica istituzionale”.

Aversa. Arricchire spazi verdi in città: l’obiettivo Diana

Si va delineando concretamente il programma di forestazione ad Aversa con la realizzazione di interventi mirati per l’accrescimento della qualità ambientale e del patrimonio del verde pubblico.

“È un passo concreto per migliorare l’aspetto e la qualità ambientale della nostra città – ha commentato Diana – che rappresenta solo un primo passo verso una diffusa forestazione, di cui beneficerà il clima e la qualità dell’aria”. “Ci stiamo preparando per portare in città tanti nuovi alberi da mettere a dimora coinvolgendo tutti i cittadini”.

L’amministrazione comunale, su impulso del primo cittadino e con il coordinamento dell’assessore all’Ambiente Olga Diana, ha richiesto ai vivai forestali regionali la consegna di numerose piante ed essenze arboree che saranno presto piantumate per arricchire gli spazi verdi di Aversa, che comprenderanno, tra gli altri, anche lecci e querce e piante fino due metri d’altezza.