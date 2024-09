Quattro chiacchiere con Giovanni Innocenti, consigliere comunale nonché presidente del Consiglio Comunale di Aversa.

Alle ultime elezioni comunali, risultato il più eletto. Con la sua ‘Aversa Moderata‘ conta due assessori e 5 consiglieri comunali.

Con il presidente Innocenti ci siamo soffermati anche sul caso del plesso Linguiti, negli ultimi giorni oggetto di discussione tra politica e genitori, per via di lavori di ristrutturazione a rilento e doppi turni.

Proprio sul caso del plesso scolastico, Innocenti punta il dito contro chi, nelle ultime ore, “in maniera disinformata, in maniera anche speculativa qualcuno ha cercato di addossare su di me le responsabilità di questo inutilizzo dell’edificio di via Ovidio, quello che avevamo in fitto dall’Istituto diocesano per il sostentamento del clero”.

“Sulla presidenza invece posso dire che si tratta di un riconoscimento frutto delle esperienze fatte durante le precedenti attività amministrative. Sicuramente il ruolo non mi distoglierà ad essere un consigliere comunale; quindi prima ancora che essere presidente, mi vedrete come consigliere comunale di questa città, di Aversa.

“Cercherò, nel rispetto dei ruoli, di dare il massimo contributo, il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi”.

Uno sguardo alla sua squadra, come detto in precedenza conta due assessori (Eufrasia Cannolicchio per le politiche sociali; Olga Diana per l’Ambiente) e 5 consiglieri comunali.

“Credo che ‘Aversa Moderata’ sia una squadra che può dare effettivamente tanto e cercheremo di impegnarci per far sì che il nostro servizio sia visibile e usufruibile alla cittadinanza”.