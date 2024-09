Si è svolto questa sera nella Chiesa di San Francesco ad Aversa, anziché in Piazzetta don Diana, l’evento “Eccellenze Aversane insieme per la Legalità” durante il quale si è esibita in concerto la Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania.

Un doppio evento nell’ambito del programma dei festeggiamenti per celebrare la Madonna di Casaluce nella città normanna.

‘INSIEME PER LA LEGALITÀ’

All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Dott. Franco Matacena; Don Maurizio Patriciello, parroco del parco Verde di Caivano; il magistrato Antonio Graziano; il Prefetto di Caserta Sua Ecc. Dott. Giuseppe Castaldo; e il vescovo della Diocesi di Aversa Sua Ecc. Mons. Angelo Spinillo.

Il convegno ha messo il risalto il duplice aspetto di un territorio, come il nostro, tanto martoriato dalla criminalità ma allo stesso tempo dotato di eccellenze, non solo intese come grandi personalità ma anche come prodotti tipici locali, che hanno rappresentato l’emblema della serata come graditi omaggi agli ospiti.

Ebbene, durante i diversi interventi è stato ribadito, come debbano essere proprio queste eccellenze a fare da risorse utili per il risanamento di una terra ancora in grande difficoltà a gestire il malaffare.

Anche se, tuttavia, non si può negare che la lotta per sconfiggere il nemico della criminalità sia già iniziata da tempo e che la promotrice di questo cammino sia stata, non solo la magistratura e le istituzioni, ma anche la Chiesa, scesa attivamente in campo in più occasioni a salvaguardare l’incolumità di intere città e generazioni a rischio.

LA FANFARA AD AVERSA

In conclusione dell’evento, il concerto della Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania tenutosi nella Chiesa di San Francesco, anziché in Piazzetta don Diana, viste le condizioni meteorologica.

Il comitato ha voluto fortemente questo evento grazie anche al vicepresidente Vincenzo Diomaiuta che in sinergia coi vertici dell’Arma dei Carabinieri, l’ANC Aversa (Associazione Nazionale Carabinieri) presieduta dal gen. Domenico Cagnazzo, il CAV. Silvio Salzillo, ex comandante CC di Aversa e col patrocinio del comune di Aversa ha potuto realizzare questa iniziativa che vedrà la città normanna al centro di un importante evento.

La devozione alla Madonna di Casaluce è da sempre sentitissima ad Aversa, ed ogni anno centinaia di fedeli giungono in paese per venerarla e invocare le sue grazie.

Il comitato dei festeggiamenti ha voluto dedicare questa giornata – insieme ad altri eventi ludici che si sono tenuti come da programma dall’08 al 12 settembre -, con un convegno dedicato al tema della legalità che vedrà la partecipazione di diverse e importanti autorità.

di Anzia Cardillo