Sono entrati nel vivo gli eventi del cartellone dei festeggiamenti in onore della copatrona di Aversa, Maria Santissima di Casaluce.

Nella serata di ieri il concerto del Giardino dei Semplici, offerto dall’amministrazione comunale, è stato accolto da un grande successo di pubblico, che ha riempito piazza Don Diana per un grande spettacolo di musica e festa sulle note della storica band napoletana, che ha proposto un ricco repertorio, spaziando dai grandi successi del passato ai nuovi brani, in una cavalcata lunga cinquant’anni di carriera.

Un evento al quale il Sindaco Franco Matacena ha assistito in prima fila, assieme al vicesindaco Oliva ed a molti consiglieri comunali, abbracciando idealmente tutta la cittadinanza di Aversa che è accorsa in un grande momento di festa che ha animato la fine dell’estate aversana.



La musica, assieme all’impegno sociale, sarà la protagonista anche il 12 settembre, con la fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania che sfilerà per le strade della città dalle 19.30, per poi esibirsi in un grande concerto dedicato alle vittime della criminalità presso la chiesa di San Francesco, alle 20.30, in apertura del convegno “Insieme per la legalità”, al quale interverranno il sindaco Matacena, il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, il vescovo Spinillo e il magistrato Nicola Graziano.