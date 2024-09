Pezzo pregiato del settore giovanile del Genoa e di Aversa. Si chiama Honest Ahanor, ha solo 16 anni e oggi ha vissuto la giornata più importante della sua giovanissima carriera.

16 anni compiuti il 23 febbraio ed oggi ha esordito in Serie A contro la Juventus nell’anticipo della sesta giornata di campionato.

La storia di Honest Ahanor, classe 2008 nato ad Aversa da genitori nigeriani: ad appena 16 anni ed è già nella storia del calcio italiano: il primo classe 2008 ad esordire in Serie A.

Alberto Gilardino ha deciso di proporlo nella sfida di Marassi. Ahanor ha vinto il ballottaggio con Aaron Martin per una maglia da titolare sull’out di sinistra.

Honest, che indossa la maglia numero 69, è cresciuto nel settore giovanile del Grifone.

Honest Ahanor, gioiello del Grifone

Nato nel febbraio del 2008 ad Aversa (Caserta) da genitori nigeriani, Ahanor muove i primi passi nel Progetto Atletico, per poi continuare il suo percorso di crescita nel Genoa nelle formazioni Under 17, Under 18 e Primavera.

Di recente ha firmato un nuovo contratto con il club fino a giugno 2027, la durata massima che un minore può sottoscrivere nel calcio italiano.

Gioca principalmente come terzino sinistro, ma qui sembra essere un terzino sinistro offensivo, ma può anche essere spostato al centro della difesa se necessario.

Passo verso la Serie A

La stagione della svolta per Ahanor è stato il 2023-2024. Nel corso dell’annata calcistica infatti, è sceso in campo con tre differenti squadre giovanili, ovvero U17, U18 e Primavera, mettendosi in grande evidenza.

Entrato a far parte in pianta stabile della formazione Primavera del Genoa (goal al debutto), nell’ultima parte della scorsa stagione è stato impiegato in U18 (da sotto età), squadra con la quale ha giocato e vinto i playoff Scudetto, mettendo tra l’altro a segno 3 reti in 4 partite.

Curiosamente, un paio di settimane fa si era già parlato di lui con le voci di un suo possibile interessamento da parte della Juventus, che oggi avrà modo di vederlo da vicino.