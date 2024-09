Molti di voi si chiedono quella strana struttura che da qualche mese vi è nel parco Pozzi di Aversa.

In tanti fanno mille congetture… In realtà è una copertura per le cisterne d’acqua cambiate dall’ex amministrazione Golia.

Un angolo nascosto che purtroppo è servito ad altro: è diventato l’orinatoio-defecatoio del parco Pozzi.

Una situazione complice anche dei bagni completamente ristrutturati ma con funzionamento a metà: infatti per usufruire dei bagni siti all’interno bisogna attendere le 18 con le toilette che resteranno aperte fino alle 20,30: per utilizzare il bagno è necessaria richiedere le chiavi agli addetti in servizio presso l’ufficio verde pubblico adiacente ai bagni pubblici.

In questo ‘angolo nascosto’ vengono in tanti a fare “atto grande, atto piccolo”.

Ma c’è di più: addirittura anche le donne vanno lì dietro a fare i loro bisogni con l’odore che si sparge nell’aria.

In questo periodo con la presenza delle giostre, di conseguenza una massiccia affluenza di persone, praticamente vi è la fila come se fosse un vero e proprio bagno.

Chi abita con affaccio all’orinatoio a cielo aperto chiede all’Amministrazione Comunale di Aversa – nelle persone del sindaco Matacena e dell’assessore all’igiene pubblica Olga Diana – di prendere provvedimenti e di ripristinare lo stato dei luoghi.