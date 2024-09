Aversa. Piano Traffico, la presentazione del prof. Cartenì

C’erano quasi tutti i Consiglieri comunali, questo pomeriggio, alla presentazione del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) della città di Aversa.

Ad illustrarne, in aula consiliare, contenuti e finalità è stato l’autore, il prof. Armando Cartenì, del Dipartimento di Ingegneria dell’Università “Vanvitelli, che ha fatto parte del Gruppo di esperti a supporto della Struttura organizzativa per la transizione ecologica della mobilità e delle infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Per Cartenì il Piano Traffico che sta per essere adottato “potrebbe diventare il fiore all’occhiello della città, in stretta competizione con molte città del nord Italia”.

Tante le misure contenute nel Piano, dall’avvio di una mobilità differente (con piste ciclabili, bike sharing ecc.) alla realizzazione di parcheggi, dalla revisione della segnaletica al riordino della viabilità, dalla creazione di un trasporto pubblico interno alla regolamentazione dell’ingresso in città delle auto e dei mezzi di trasporto merci.

“La realizzazione di tutte le misure insieme e non solo di alcune di esse – ha specificato Cartenì – porterà tangibili benefici.

Attualmente ad Aversa si parte da una velocità media di 16 km l’ora ed una saturazione del 70% delle strade: si arriverebbe ad un aumento del 20 per cento della velocità media, riducendo la congestione delle strade al 40 per cento”, un risultato che avrebbe anche grosse ricadute sulla salute pubblica con la riduzione dell’inquinamento ambientale causato dal traffico.

Il primo cittadino si è dichiarato entusiasta del Piano ed ottimista sulla sua riuscita.

“Ringrazio Cartenì, che mi ha convinto, ma non poteva essere altrimenti perché della materia si può considerare un luminare – ha detto il Sindaco, Francesco Matacena. Dobbiamo, però, attivarci immediatamente ed essere concreti”.

“Usciamo da certi schemi, se questa è la formula giusta applichiamola. Perché non cambiare? Il traffico è una piaga di questa città, è sotto gli occhi di tutti, che va sanata ad ogni costo”.

Al suo fianco gli Assessori alla Mobilità, Olga Diana, ed alla viabilità, Eufrasia Cannolicchio.

Tanti gli interventi anche dalle opposizioni, con diversi quesiti rivolti al professor Cartenì.

Tutti i consiglieri di opposizione intervenuti (Farinaro, Carratù, Baldascino e De Michele) si sono complimentati con l’autore del Piano ed annunciato il loro voto favorevole se sarà adottato nella sua interezza.

Ora il Piano Traffico dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta e, poi, scatteranno i tempi per le osservazioni.

Per il Sindaco Matacena ci sono le condizioni per vederlo approvato entro i primi mesi del 2025, fermo restando i tempi tecnici (che Cartenì ha valutato in un anno, un anno e mezzo) per realizzare tutte le opere previste.