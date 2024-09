Aversa. Scappa dal ‘Moscati, ritrovata nuda sulla panchina

Donna fugge dall’ospedale in pigiama, ritrovata nuda su una panchina. E’ accaduto ad Aversa, nel Casertano.

Protagonista una paziente, fuggita dal reparto di psichiatria.A ritrovarla, alcuni passanti.

La 48enne è riuscita a fuggire dal reparto psichiatrico dall’ospedale “Moscati” di Aversa.

Immediato l’allarme dato dalla struttura sanitaria normanna: preoccupazione dal personale sanitario dell’ospedale e i familiari della donna, quest’ultima con una fragile condizione di salute mentale.

In fase di accertamento come abbia fatto la donna a fuggire dal reparto eludendo i controlli in corsia.

Poco dopo la fuga, la paziente è stata ritrovata seduta su una panchina in via Cirigliano – non lontano dall’ospedale – in uno stato di completa debolezza: era senza vestiti.

La donna, affetta da disturbi psichiatrici, era in uno stato di forte agitazione e disorientamento.

A ritrovarla, alcuni passanti. Avvicinatosi con cautela alla donna, visibilmente agitata, sono riusciti ad instaurare un clima di fiducia, evitando dei possibili gesti improvvisi o sconsiderati da parte della 48enne.

La sensibilità mostrate dai passanti hanno permesso di calmare la donna.

Poco dopo, la paziente ha potuto ricevere l’assistenza del personale sanitario del “Moscati” di Aversa intervenuto per riportarla in reparto e sottoporla nuovamente alle cure mediche.