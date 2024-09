Aversa. La truffa del cambio gestore luce/gas

Come difendersi dal cambio gestore energia senza consenso

Evitare di cadere vittima di truffe perpetrate da falsi agenti, o da chi adotta strategie di marketing aggressive a scapito dell’etica professionale fornendo informazioni ingannevoli, è semplice con i dovuti accorgimenti.

Per prima cosa è bene diffidare da chiunque, al telefono, via e-mail o alla porta di casa si presenta come rappresentante di un determinato gestore o di una Autorità. Non fornire mai i tuoi dati personali, piuttosto richiedi le generalità dell’agente per verificare la sua identità.

Puoi riconoscere una truffa anche annotando il numero che ha chiamato, il nome e il cognome dell’agente. Poi contatta il gestore, l’Autorità o l’Ente a cui farebbe capo, e accertati dell’esistenza di un mandato ad operare per loro conto.

Infine ricorda che gli agenti, operanti nel mercato luce e gas o in altri settori, non si spacciano mai per soggetti diversi da quelli che effettivamente rappresentano; chiamano solo se l’utente ha espressamente richiesto di essere contattato per una consulenza gratuita e forniscono informazioni veritiere sulle offerte da poter attivare.

Annullare il cambio di gestore energia non richiesto

Sei stato vittima di una truffa o di una pratica commerciale scorretta? Non preoccuparti: il contratto luce non richiesto può essere annullato.

Chi ha scoperto il raggiro entro 10 giorni può recedere esercitando il diritto di ripensamento tramite raccomandata a/r, fax, posta elettronica o altre modalità indicate dal fornitore. Quando il cambio gestore è già avvenuto invece e il ripensamento non può essere più esercitato, si può ricorrere alla procedura di ripristino che consente di tornare al vecchio gestore.

Tornare al vecchio gestore: la procedura di ripristino ARERA

La procedura di ripristino è stata introdotta dall’ARERA con una Delibera (153/2012/R/com del 19 aprile 2012 poi cambiata il 6 aprile 2017 dalla Delibera 228/2017/R/com) in ragione dell’aumento dei casi di truffa relativi ai contratti luce e gas.

Il ripristino può essere richiesto solo se il nuovo gestore è iscritto nell’elenco delle società che aderiscono su base volontaria a questa procedura.

Se il reclamo non viene accolto, quest’ultimo sarà inoltrato allo Sportello del Consumatore per le verifiche del caso. Qualora il gestore non risponda al reclamo, il consumatore può rivolgersi direttamente allo Sportello.

Per il periodo in cui l’energia elettrica è stata erogata, il gestore non richiesto che aderisce alla procedura di ripristino deve stornare le bollette emesse, scontando al cliente la componente relativa a commercializzazione e vendita.