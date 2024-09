Beve vodka a scuola per sfida social e finisce in ospedale

Una ragazzina di 15 anni iscritta al secondo anno di un istituto scolastico nel Sud Salento, è finita in ospedale ieri al suo primo giorno di scuola, per aver bevuto della vodka acquistata insieme ad altri compagni di classe prima di entrare in classe.

La quindicenne avrebbe iniziato a sentirsi male in aula e una volta soccorsa dall’insegnate e portata in bagno avrebbe avuto un mancamento tanto che si è reso necessario l’intervento del 118.

Portata in ospedale a Tricase e tenuta in osservazione è stata poi dimessa questa mattina.

Una volta acquistata la bottiglia, la vodka sarebbe stata messa nelle borracce per l’acqua e sorseggiata durante le lezioni.

La challenge sui social

Da quanto si apprende l’acquisto del superalcolico serviva per partecipare ad una challenge sui social finalizzata a provare il grado di tolleranza per ognuno dei partecipanti.

La dirigenza dell’istituto ha disposto subito per gli studenti coinvolti un percorso di mentoring.

Disposta anche una serie di attività sociali nella scuola e di approfondimento personale insieme ai compagni di classe rispetto alle dipendenze dall’alcol.

Lite a scuola a scuola per una ragazza: accoltellato studente

Un quattordicenne è stato accoltellato da un coetaneo, in una scuola di Pompei, in provincia di Napoli, al culmine di una lite che, secondo le prime informazioni, sarebbe scattata per un ragazzina.

La vittima, ferita alla schiena, è stata soccorsa ma non è in pericolo di vita.

Tutto è avvenuto in un istituto alberghiero.

L’accoltellatore fermato e portato negli uffici del commissariato. La sua posizione sarà valutata dalla Procura dei Minori di Napoli.