Tragedia sfiorata questa mattina in via Bernini, nel quartiere Vomero a Napoli, dove un grosso albero è caduto, proprio mentre nelle ultime ore sulla città e la regione (dove è in vigore l’allerta arancione) si è abbattuto un violento temporale.

Illese tre persone che si trovavano a passare proprio mentre il grosso arbusto veniva giù.

Si tratta di un padre che stava accompagnando la figlia a scuola e di un automobilista la cui vettura è stata parzialmente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dell’albero. Notevoli le ripercussioni negative sul traffico nella zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dell’albero. Notevoli le ripercussioni negative sul traffico nella zona.

Albero caduto, Muscarà: “Quando un’emergenza diventa ordinaria, non è più emergenza!”

Marì Muscarà, consigliera indipendente della Regione Campania, denuncia la pericolosa normalizzazione delle emergenze a Napoli.

“La parola emergenza ha perso il suo significato. Un’emergenza dovrebbe essere una criticità che emerge improvvisamente, un problema che necessita di una risposta rapida e straordinaria. Ma a Napoli, dove ogni giorno si verificano tragedie o si sfiorano incidenti gravi, non si tratta più di emergenza, ma di cronaca quotidiana. Mille segnalazioni vengono inoltrate ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, al Comune, e persino ai municipali, che dovrebbero avere un ruolo prioritario nel controllo e nel rapporto con il quartiere, ma sembra che non si accorgano di questa pericolosa normalità”.

Muscarà si sofferma su un recente incidente legato alla caduta di un albero: “Non vorrei che questa ennesima caduta fosse dovuta a fragilità delle radici o a uno spazio inadeguato per la crescita dell’albero, nonostante la chioma apparisse rigogliosa nelle fotografie. Ma non possiamo continuare a trattare questi eventi come emergenze improvvise. C’è qualcosa di più profondo che non viene affrontato, la prevenzione! Il verde cittadino viene tagliato e non curato”.