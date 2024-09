Caso Sangiuliano – Boccia, il paparazzo: “Esistono foto ‘più delicate’”

“Esistono altre fotografie del ministro Gennaro Sangiuliano in compagnia di Maria Rosaria Boccia. E sono molto più delicate di quelle che abbiamo venduto a Gente“.

A lanciare la ‘bomba’ sul Fatto Quotidiano è il giornalista fotografo Alex Fiumara che con il collega Max Scarfone ha venduto a Gente altre foto del ministro e della sua ‘consigliera’ visibili sul settimanale in edicola.

Foto che li ritraggono insieme, ma non compromettenti e non in momenti intimi.

Ieri, Sangiuliano, in un’intervista in esclusiva con il Tg1 ha ammesso di aver avuto una relazione sentimentale con la sua collaboratrice Maria Rosaria Boccia e in lacrime ha chiesto scusa alla moglie e alla premier Meloni per l’imbarazzo causato.

“So di queste altre fotografie perchè me l’ha raccontato una mia fonte, interna a un settimanale, che le ha viste, me le ha descritte e mi ha detto che alla fine è stato deciso di non pubblicarle”.

“Per quanto mi hanno raccontato- dice Fiumara- sarebbero state scattate in Campania e ce ne sarebbe una che ritrae i due mentre escono dal portone di uno studio medico“.

Caso Boccia, Sangiuliano: “‘Straccia la nomina’? Potrebbe essere la voce di mia moglie”

La voce femminile di cui parla Maria Rosaria Boccia che la invita a “stracciare” la nomina a consigliere del ministro della Cultura “potrebbe essere di mia moglie”. Lo dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato dal Tg1.

“Mia moglie mi aveva detto di interrompere questo rapporto– precisa- potrebbe aver carpito questa conversazione”.

“Quanto alla voce- racconta Sangiuliano al Tg1- io ricordo che in una discussione con mia moglie lei mi diceva di interrompere ogni rapporto con questa persona, anche di tipo lavorativo. Potrebbe essere stata carpita questa conversazione”.

Quindi la voce femminile di cui parla Boccia “potrebbe essere di mia moglie, io non ho ascoltato questa conversazione, quindi non so a cosa fa riferimento”.

Nel corso dell’intervista esclusiva al Tg1 il ministro spiega: “Da rapporto di amicizia è diventata una relazione affettiva, sentimentale, di tipo personale”.

“Io ho portato avanti l’idea della nomina (di Maria Rosaria Boccia, ndr), ma alcuni amici legali e il capo di gabinetto mi hanno fatto notare che poteva configurare un potenziale conflitto di interessi”.

“Ho invitato io a interrompere il percorso di nomina”.

(Dire)