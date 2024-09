E’ finito al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo per avere consigliato ad un ciclista di non stare in mezzo alla carreggiata perché pericoloso.

Un assistente sociale della Croce Rossa di 48 anni ieri è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo che il ciclista, in via Enrico Fermi, l’ha preso a pugni.

I sanitari del 118 e la polizia sono arrivati in soccorso dell’assistente sociale.

In ospedale gli sono stati riscontrati traumi maxillo facciale, addominali, cranico e alle spalle.

“Che dire? A volte capita pure questo. Ho detto al ciclista e alla sua amica di non stare al centro della carreggiata – racconta il malcapitato -. Oltre all’aggressione fisica ho subito minacce di morte, nonostante indossassi l’uniforme della Croce rossa con il patch ‘assistente sociale’. Quando sono riuscito a chiamare le polizia, loro erano già fuggiti”.

Sono in corso indagini anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’aggressore.

Investito da minicar, ciclista muore dopo due giorni di agonia

Un uomo di 66 anni, di Udine, è morto per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale accaduto sabato mattina mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.

L’uomo era stato travolto all’altezza di una rotonda da una minicar, guidata da un anziano, di 76 anni, ed era stato trascinato per molti metri.

L’automobilista non si era accorto che il cislista era rimasto agganciato alla vettura.

Nell’impatto, l’uomo aveva riportato un violento trauma cranico: dopo essere stato soccorso dal personale sanitario inviato dalla centrale Sores Fvg, era stato ricoverato in terapia intensiva, dov’è spirato dopo due giorni di agonia.