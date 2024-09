Il Napoli vola agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Allo stadio Maradona la squadra di Antonio Conte ha travolto 5-0 il Palermo: avvio all’insegna di Ngonge, autore di una doppietta in cinque minuti (7′ e 12′ del primo tempo).

Al 42′ di testa arriva il tris di Juan Jesus.

Nella ripresa, cominciata con cinque minuti di ritardo per il lancio di petardi tra le tifoserie, Palermo in dieci per l’espulsione di Vasic, il Napoli dilaga con Neres, a segno al 25′, al 32′ McTominay appena entrato firma il 5-0. Al prossimo turno il Napoli affronterà la Lazio.

Il tecnico Antonio Conte analizza così il match:

“Stasera abbiamo avuto un approccio importante, mi è piaciuta l’attenzione e la determinazione che ha messo in campo la squadra sin dall’inizio. Questo gruppo ha valori di grande spessore, e coloro che sono arrivati in questi mesi si sono integrati benissimo subito. Stiamo ricostruendo su una base solida con giocatori che hanno portato nuova energia. Sono passati due mesi e mezzo dal ritiro e sono certo che il lavoro stia pagando perchè stiamo lavorando tantissimo”.

“In questa gara ho scelto di fare una ampia rotazione, anche rischiando qualcosa, perchè volevo risposte e volevo trarre valutazioni da tutti gli uomini che ho a disposizione. E la soddisfazione più bella è che abbiamo cambiato gli interpreti ma il risultato positivo non è cambiato. Significa che questo gruppo mi sta dando tutto, che ha enorme disponibilità e tanta voglia di crescere”.

“Tra i ragazzi si è creata grande energia positiva e questo mi rende orgoglioso e soddisfatto. Adesso però dobbiamo avere testa bassa e pedalare perchè già col Monza ci aspetta una gara molto delicata”

Questo il commento di uno dei protagonisti della serata: Cyril Ngonge.

“E’ stata una notte emozionante per me, segnare al Maradona dà una sensazione speciale e sono felice per la doppietta. Siamo una squadra compatta, abbiamo dimostrato che il nostro gruppo è forte e solido. Stiamo lavorando bene con il mister e stiamo dando tutto in campo. Anche se oggi hanno giocato i calciatori meno impiegati sinora, la prestazione è stata buonissima e abbiamo raggiunto la qualificazione“