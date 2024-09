Tragedia sfiorata sulla A1 Milano-Napoli. Le gru al lavoro, di notte, una di fronte all’altra con le luci artificiali a illuminare il cavalcavia da demolire. Che improvvisamente crolla sotto il peso dei due mezzi.

È successo nella notte tra sabato e domenica sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Torrenova e l’allacciamento con il Gra che era stato chiuso in entrambe le direzioni, per consentire attività di competenza Anas connesse al rifacimento della viabilità di collegamento con Tor Vergata, tra cui la demolizione del vecchio cavalcavia di svincolo di Torrenova.

Durante tali lavori ad opera di una ditta appaltatrice di ANAS, fa sapere Autostrade in una nota, poco dopo l’una di questa notte, per motivi che sono al vaglio delle autorità competenti, l’impalcato dell’opera in via di demolizione ha ceduto finendo per occupare interamente il piano autostradale sottopassante interdetto alla circolazione.

Riapertura del tratto autostradale

Terminati i rilievi da parte delle autorità Anas sta procedendo con le operazioni di rimozione delle parti di cavalcavia che occupano le carreggiate per consentire la definitiva riapertura del tratto autostradale al momento prevista tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre.

I percorsi alternativi

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Rom-Gra, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud attraverso lo svincolo di Torrenova; per chi proviene dalla A1, dopo l’uscita obbligatoria al nuovo svincolo di Torrenova, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Roma-Gra.

Alternativamente, è possibile proseguire lungo la A24 per utilizzare la barriera di Roma Est.

