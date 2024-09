Cucina col figlio in braccio: pentola si rovescia, bambino si ustiona

Stava cucinando e teneva in braccio il figlio di un anno. Una pentola piena d’acqua posta sui fornelli è improvvisamente caduta ed è finita a terra.

L’acqua bollente è schizzata sul collo e sul petto del bambino, procurandogli ustioni di secondo grado.

L’episodio è avvenuto a Mortara (Pavia), in Lomellina.

La madre, una donna ucraina di 24 anni rimasta illesa, ha subito chiamato il 118.

Il bimbo è stato trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano, in codice giallo.

E’ ricoverato e in osservazione e non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente domestico sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri.

Bimba di 3 anni si rovescia la pentola addosso, grave

Una bambina di 3 anni, slovacca, in vacanza coi genitori a Bibione (Venezia), ricoverata in ospedale, in gravi condizioni, per le ustioni riportate in un incidente domestico.

La piccola si è rovesciata addosso l’acqua bollente di una pentola con cui i genitori stavano scaldando il biberon: subito accompagnata in auto dal padre al locale Punto di primo intervento.

La piccola presentava ustioni in gran parte del corpo.