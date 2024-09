Ascoltava musica araba ad alto volume in Duomo, durante la messa, rifiutandosi di uscire o di spegnere il telefono.

La Polizia di Stato, ieri sera, ha arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 23enne egiziano, noto alle FF.OO. per aver collezionato svariati precedenti di polizia, in regola con le norme sul soggiorno.

La volante, verso le 18.15 di ieri, dirottata presso il Duomo di Como in quanto segnalata una persona molesta all’interno della chiesa.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato il 23enne egiziano, che disturbava la funzione religiosa ascoltando sul proprio telefono cellulare musica araba ad alto volume.

Invitato a uscire dal Duomo

Visto l’inutile invito ad uscire, è stato necessario l’intervento della Polizia di Stato, i cui agenti, non senza difficoltà lo hanno condotto in Questura, dove il 23enne ha tentato una fuga venendo prontamente fermato dai poliziotti.

Gli agenti sono stati colpiti con diversi pugni, prima di bloccarlo definitivamente.

Identificato, emersi numerosi precedenti specifici ed un alias; il 23enne arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per il reato di turbamento di una funzione religiosa.

Informato dell’arresto, il P.M. di turno ha disposto di trattenere il 23enne nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del suo processo per direttissima.

L’ufficio immigrazione della Questura di Como sta svolgendo i dovuti accertamenti sulla sua ulteriore permanenza in territorio italiano.