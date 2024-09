Eleganza maschile: le scarpe da uomo classiche

Scarpe da uomo classiche? Per affrontare questo argomento non si può che partire dalle francesine, calzature che si trovano in commercio in un ampio assortimento di tipologie, differenti a seconda dei materiali e dei colori con cui sono realizzate.

La lavorazione più apprezzata è con tutta probabilità la brogue, che mostra i classici disegni traforati che rendono la tomaia più interessante; deve il proprio nome alla lavorazione del broguing.

Dove comprare le scarpe classiche da uomo

Prima di proseguire con la rassegna delle calzature da uomo classiche, può essere utile scoprire dove si possono comprare.

Nel novero dei migliori negozi online va segnalato senza dubbio borghiniclassic.com : d’altra parte il brand Borghini da ben cento anni è sinonimo di professionalità e competenza nel settore delle calzature.

Il marchio si fa anche veicolo della necessità di effettuare acquisti consapevoli e di valore; se i singoli modelli sono indimenticabili, a colpire sono comunque le collezioni nel complesso, progettate e studiate per soddisfare qualunque tipo di necessità andando incontro alle aspettative più diverse.

I mocassini

La rassegna delle scarpe da uomo classiche non può non contemplare la presenza dei mocassini, calzature apprezzate per il notevole comfort che assicurano.

Si tratta di scarpe senza lacci e che, anche per questo motivo, possono essere indossate velocemente e con la massima comodità.

Attenzione, però, perché tutti gli esperti suggeriscono di non mettere i mocassini con i calzini. Al pari delle derby, i mocassini impreziosiscono le scarpiere di tutti gli uomini sofisticati.

E le derby? A loro volta sono ricercate, ma si lasciano preferire quando lo stile è più casual, soprattutto quando i piedi hanno il collo alto e la pianta larga. Infatti le derby presentano un’allacciatura aperta, che permette di infilare i piedi con la massima facilità; inoltre è possibile regolare le stringhe in base alla larghezza.

Al di sopra della mascherina c’è la cucitura del gambetto, il che significa che i lembi si avvolgono attorno al collo del piede. Se c’è una calzatura easy to wear, questa non può che essere individuata nelle derby, che ben si abbinano – soprattutto se in tonalità cuoio o marroni – ai jeans.

A metà fra le francesine e le derby: le monk strap

Le monk strap rappresentano un’altra proposta che merita di essere presa in considerazione, in virtù della comodità che le contraddistingue.

Si tratta di scarpe senza lacci che possono essere collocate più o meno a metà strada fra le francesine e le derby.

Le monk strap sono calzature chiuse, a volte munite di un’ala allacciata, su un lato, da una o due fibbie, a seconda che si tratti di single monk strap o di double monk strap.

Tali calzature, inoltre, possono presentare il cap toe, cioè una cucitura parallela alla punta; in altri casi, invece, hanno la punta liscia.

Ci sono un sacco di valide ragioni per puntare sulle monk strap, modelli decisamente eleganti e di stile; va comunque detto che la resa estetica è correlata alla tonalità cromatica e alle decorazioni eventualmente presenti sulla tomaia.

Ma la versatilità è il vero punto di forza delle monk strap, che si abbinano alla perfezione a pantaloni stretti in fondo e aderenti, siano essi denim o 5 tasche: la soluzione ideale per evitare che l’orlo dei pantaloni resti incastrato nella fibbia.

Guida alla scelta

Come si vede, sono parecchie le tipologie di scarpe da uomo classiche su cui si può fare affidamento: e se è vero che i mocassini sono quasi un evergreen, è altrettanto vero che non possono essere indossati con qualunque outfit.

I pantaloni a campana, per esempio, sono proibiti con queste calzature; e lo stesso dicasi per i pantaloni a gamba larga.

Via libera, invece, ai denim a gamba dritta, ma a patto che l’orlo sia ben controllato e della giusta misura.

Per valorizzare al massimo le scarpe classiche, poi, è bene concentrarsi anche sulle maglie: non si sbaglia mai con giacca e camicia, a maggior ragione se di colori sobri e neutri, ma vanno bene anche le polo con le maniche lunghe.

Per quel che riguarda i maglioncini, invece, vanno bene solo se si rimane fuori dall’ufficio; altrimenti l’outfit rischia di risultare un po’ troppo informale.