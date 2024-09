Esce a fare la spesa ma tiene d’occhio il suo appartamento collegandosi via app alle telecamere interne. Scatta la notifica di allarme. In casa sua vede due sconosciute, due ladre che si aggirano: così chiama il 112.

Sul posto sono accorse le Volanti della questura di Milano, che hanno intercettato in cortile le due ladre ‘catturate’ poco prima dal sistema di videosorveglianza mentre rovistavano nell’appartamento di via Giasone del Maino, a Milano, una traversa di via Washington.

Si tratta di una donna di 23 anni di origini bosniache, alla 32esima settimana di gravidanza, e la complice, italiana di 22 anni, che dice ai poliziotti di aver partorito da qualche giorno.

Le due ladre, all’arrivo dei poliziotti, stavano cercando di nascondersi dietro i cassonetti condominiali della spazzatura.

La 23enne, incinta all’ottavo mese di gravidanza, è stata accompagnata alla Mangiagalli per una visita di controllo, e successivamente trattenuta in Questura insieme alla complice, che ha riferito invece di essere diventata madre da poco.

Addosso alle due i poliziotti hanno trovato arnesi da scasso e una piastra per capelli rubata proprio nell’abitazione della 28enne.

Non hanno con sé, invece, una collana che la 29enne sostiene mancare da casa.

Al termine dell’udienza, per le due disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.